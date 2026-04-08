たいげい型の5番艦が配備先の横須賀基地に入港海上自衛隊・横須賀地方総監部は2026年4月6日、最新鋭潜水艦「ちょうげい」が横須賀に入港したと発表し、公式Xで歓迎行事の様子を公開しました。【画像】デカい！これが最新潜水艦「ちょうげい」が横須賀基地に入港した様子です（乗組員の記念撮影も）「ちょうげい」は、たいげい型潜水艦の5番艦として、2025年10月4日に三菱重工神戸造船所（神戸市兵庫区）で進水。2026年3月10日に