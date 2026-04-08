東京都在住の50代女性・Nさんは中学校1年生の時、友達と遊んだ帰りに財布を落としてしまった。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちそのため自宅に帰るための電車には乗れず、頑張って歩くことにしたのだが......。＜Nさんからのおたより＞中学一年生の頃のことです。友達と遊んだあと、電車に乗って帰るために駅へ向かい、切符売り場へ着いた時に、お財布を落としたことに気付きました。自宅は歩いて帰るには遠いけれど