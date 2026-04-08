停戦交渉を仲介するパキスタンの首相は日本時間8日午前、トランプ大統領に2週間の交渉期限延長を要請しました。パキスタンのシャリフ首相は日本時間8日午前4時過ぎ、SNSに「外交が円滑に進むために、トランプ大統領に期限を2週間延長することを心からお願いしたい」と投稿しました。さらにイランに対してもホルムズ海峡を2週間開放するよう求めました。これに対し、ホワイトハウスのレビット報道官はFNNの取材に対し「大統領はこの