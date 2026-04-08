イランとの交渉期限があと3時間に迫る中、アメリカ軍が7日、イランの原油輸送の拠点となるカーグ島を攻撃したとアメリカメディアが報じました。トランプ氏は7日、「今夜、ひとつの文明が滅び、二度と取り戻されることはないだろう。それが起きてほしくはないが、おそらくそうなるだろう」とSNSに投稿しました。こうした中、アメリカメディアは7日、政府当局者の話として、アメリカ軍がイランの石油積み出し拠点となるカーグ島を攻