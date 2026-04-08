広島は巨人に5−2で快勝し、貯金を1とした。打線は4回と5回にファビアン、大盛穂が2ランを放ち4点をリード。6回にはモンテロの犠飛で1点を追加し、試合を優位に進めた。投げては先発の森下暢仁が7回途中2失点と好投。リリーフ陣も無失点リレーでつなぎ、盤石の戦いぶりを見せた。9回を任された中粼翔太は7年ぶりのセーブを挙げ、通算116セーブとした。この試合では、7日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で広島