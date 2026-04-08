ヤクルトは守備の乱れが響き、敗戦を喫した。先制した直後の4回、二塁手・伊藤琉偉が打球を後逸し、同点に追いつかれる。さらに、5回には左翼手・サンタナがまさかの落球。これで二死二塁、三塁とピンチが拡大すると、中野拓夢の犠飛や森下翔太の2ランを浴び、この回4失点。悪い流れを断ち切れないまま、試合の主導権を握られた。この拙守に対して、7日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を務めた笘篠賢治氏が言