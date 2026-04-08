プロ野球パ・リーグは7日、各地で3試合が行われました。最下位に沈む西武は、首位ソフトバンクに打ち勝ち、連敗ストップ。2点ビハインドの4回に外崎修汰選手が第1号2ランを放ち同点とすると、5回には仲三優太選手のプロ初ホームランも飛び出し、計11安打8得点を挙げました。ソフトバンクは終盤に得点を重ねるも反撃及ばず。連勝が2で止まりました。ともに連勝中の日本ハムと楽天は、4回に楽天が黒川史陽選手の2点タイムリーツーベ