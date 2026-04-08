お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が5日、自身のXを更新。現在の貯金額について言及した。【写真】「これで2千円いかない」と称賛…スリムクラブ真栄田が投稿した日高屋での注文真栄田は、あるXユーザーの「40歳を過ぎてるのに、貯金が300万円もない人たちって、今まで何をしてきたんだろう…」という発言を引用し、「50代でねえよ。楽しくレモンサワー飲んでたよ」とコメントした。この投稿にフォロワーからは「