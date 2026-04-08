荷室1.4倍の「ツーリング仕様」!?2026年2月25日に発売となったトヨタのステーションワゴン型BEV（バッテリーEV：電気自動車）、新型「bZ4Xツーリング」は、既存の「bZ4X」をベースとしながら、荷室空間を大幅に拡大し、より「使えるBEV」へと進化したモデルです。デザイン性重視から実用性重視へと軸足を移したことで、BEVの価値提案そのものに変化をもたらしています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型“ステーシ