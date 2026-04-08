山川4号、近藤3号打線は好調キープ珍しい平日デーゲームの本拠地は、ため息の幕切れとなった。3点を追う九回。1点を返したが、2死二塁から栗原が中飛に倒れた。小久保監督は「（四回）3ボールからの（外崎に浴びた）同点2ラン。次の回の3点は重かった」と中盤の失点を淡々と振り返った。先発の大関が誤算だった。出力が上がらず、苦しい投球を強いられた。2点を勝ち越した直後の四回。無死二塁から外崎に左中間へ同点2ランを