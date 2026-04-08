大分県玖珠町の久留島武彦記念館（金成妍館長）で企画展「大こけし展」が開かれている。展示しているのは、同町出身で別府市在住の梅木高見さん（89）が長年収集してきたこけしで、2年前に梅木さんから町が寄贈を受けた。自動車会社に勤務していた梅木さんは、30代のとき赴任した仙台市でこけしと出合った。東北地方はこけし発祥の地。江戸時代後期、温泉地のお土産として作られたとされ、東北各地で発展し全国に広がった。東