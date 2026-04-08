春の全国交通安全運動の開始式が6日、JR日田駅前であった。大分県警主催の開始式が日田市で開かれるのは初めて。平松伸二本部長ら出席者約110人が、ツーリングバイクの事故防止に努め、15日までの運動期間中に交通反則切符（青切符）制度が導入された自転車運転の交通ルールを徹底することなどを誓った。例年春ごろから増える日田・玖珠地域でのツーリングバイクの事故に警鐘を鳴らすことも踏まえて、開始式を日田市で実施した