公益財団法人どうぶつ基金（兵庫県）は3月、野良猫の繁殖を防ぐため、捕獲して不妊・去勢手術をし、元の場所に返す「TNR活動」を行う「どうぶつ基金病院壱岐島」（長崎県壱岐市芦辺町）を閉院した。2024年9月に開院し、無料で約4千匹に対応した。市や動物保護団体「壱岐島わんにゃんお守り隊299（にくきゅう）」との取り組み。手術は移動診療車内で行い、耳先をV字に切って術後の目印とした。合わせて混合ワクチン、ノミやダニ