熊本県荒尾市は市民1人当たり5千円分の地域商品券「あらおくらし応援券」を配布している。物価高騰に対する市民生活の支援と地域経済の活性化が目的で、5月中旬までに配布を終える予定。荒尾商工会議所が発行するカード型商品券で、市内の加盟店（3月末時点で274店）で利用できる。有効期間は4月13日から8月31日まで。2月1日時点で荒尾市に住民登録をした約2万4千世帯の4万8500人が対象。各世帯主宛てに世帯人数分の商品券を郵