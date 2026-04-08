地域の課題解決に民間企業の人材を活用する「地域活性化起業人」として、福岡市の新電力会社、グローバルエンジニアリングから社員の山下幸恵さん（40）が1日付で、熊本県荒尾市に派遣された。市は2月に環境省から「脱炭素先行地域」に選定されており、脱炭素化に向けた事業推進や課題の解決に山下さんの知見や経験を生かしてもらう。山下さんはグローバル社で電力自由化を巡るさまざまな業務に従事し、電力ビジネスや省エネに