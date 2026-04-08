バレーボール大同生命SVリーグ女子でレギュラーシーズン（RS）2位からプレーオフ（PO）に臨むSAGA久光スプリングスの初戦となる準々決勝の相手は、7位の群馬グリーンウイングスに決まった。POは全ラウンドが2戦先勝方式。SAGA久光は11〜13日に練習拠点のサロンパスアリーナ（佐賀県鳥栖市）で行われる準々決勝を突破すれば、18〜20日にホームのSAGAアリーナ（佐賀市）で行われる準決勝は、3位PFUブルーキャッツ石川かほく−6位ク