佐世保市動物愛護センター（長崎県佐世保市大潟町）に収容され、獣医師ら職員に寄り添われてみとられた犬と猫のエピソードを記録した漫画が、昨年2月と今年1月に相次ぎ出版された。諫早市在住のtamtam（タムタム）さんが描いた「たまさんちのホゴイヌ2」「たまさんちのホゴネコ2」（いずれも世界文化社）。動物愛護の在り方、命をつなぐことの尊さを考えさせられる内容だ。動物保護団体で勤務経験があるタムタムさん。県内各地