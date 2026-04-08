他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙であっても、肺や心臓、脳などの疾病リスクを高める。多くの人が理解しているはずなのに、現行の対策は抜け穴が少なくない。対策を定めた改正健康増進法について、有識者による厚生労働省の専門委員会が見直し作業を進めている。望まない受動喫煙を2032年度までになくすのが国の基本方針だ。生活環境の変化に応じた規制の強化が求められる。02年に健康増進法が制定された当初、受動喫煙対