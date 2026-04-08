福岡県飯塚市の飯塚信用金庫と飯塚竜王ライオンズクラブ（LC）は2日、飯塚国際車いすテニス大会の協賛金を寄付した。飯塚信用金庫の正中良樹理事長らは100万円を、飯塚竜王LCの土居幸則会長は5万円をそれぞれ、前田恵理大会会長に手渡した。6日には、同市の庄内ライオンズクラブ（LC）と電気工事会社の三丸電機工業が、同大会の協賛金としてそれぞれ5万円を贈った。庄内LCの神原義和会長と、三丸電機工業の上村雅也会長はそ