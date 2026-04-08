佐賀県神埼市の櫛田宮一帯で4、5の両日、2年に一度開催される「みゆき大祭」が行われた。約750年の歴史がある伝統行事。県重要無形民俗文化財に指定されている太神楽（だいかぐら）を先頭に、約500人が旧長崎街道を練り歩き地域の安泰を願った。5日の「おのぼり」では、大蛇を模した長い胴体の獅子が、先導役で黒い面をかぶった「めずり」と共に下の宮から櫛田宮まで600メートルほどを約3時間かけて歩いた。笛や太鼓の音、かけ