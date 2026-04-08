西武先発の隅田（長崎県大村市出身）が今季初勝利を挙げた。三回までに山川、近藤に一発を浴びたが、中盤以降は立ち直って7回95球を投げて7安打3失点。「強力打線に対して連打を少なく抑えることができたのは良かった」と振り返った。西口監督は「ボール自体は本当に良かった。こういう投球を続けてほしい」と連敗を止めた左腕の投球を評価した。