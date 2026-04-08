大分県玖珠町古後のかまどケ岩公園で5日、恒例の春祭りが開かれた。洞窟の中での護摩たきやステージイベントなどがあり、山あいの公園はにぎわいを見せた。かまどケ岩には戦国時代の武将黒田官兵衛の家臣、後藤又兵衛が大坂夏の陣の後、生き延びて身を潜めていたという言い伝えがある。洞窟内には大日如来をはじめ、約50体の仏像が安置されている。地元では、かまどケ岩整備委員会（横山弘康会長）をつくり、洞窟周辺を公園