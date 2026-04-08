不振の打線が奮起した。西武は今季最多の8得点、最多タイの11安打で連敗を4で止めた。23歳の大砲候補に待望のプロ1号が飛び出した。1点を勝ち越した直後の五回1死二塁。大阪桐蔭高出身の6年目、仲三が大関のスライダーを振り抜いた。右中間席への2ラン。「何としても打つ。それだけ。100％気持ちでいきました。気持ち良かったです」。昇格即プロ初の4番に抜てきされた5日の楽天戦からこの日の第2打席まで7打席無安打。その悔し