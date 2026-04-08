（長南記者）「白石区の工場です。続々と作られているのが、プラスチックでできた容器です」この会社では主に水産加工品を入れるプラスチック容器を製造していて、こちらの「イクラ」を入れる容器など、およそ３００種類を生産しています。じつは、このプラスチック製品がいま苦境に立たされています。その原因は、緊迫する中東情勢です。ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、中東からの原油の輸入が減少。軍事衝突が長期化する懸念