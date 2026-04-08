札幌・中央警察署は7日、変造有印私文書行使と詐欺の疑いで札幌市豊平区に住む無職の男（68）を逮捕しました。男は2020年2月15日から11月14日までの間、札幌市中央区南4条西18丁目にあるマンションの管理組合の理事長を務めていた際に、複数の書店でマンションの備品として文房具を買い、その領収書計8枚の金額欄に数字を書き加える方法で改ざんし、管理を委託していた法人に提出。実際の支出との差額20万円を不当に得ていた疑いが