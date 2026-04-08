市民の憩いの場として知られる新潟市にある県スポーツ公園内の橋の架け替え作業が報道陣に公開されました。 クレーンによって持ち上げられる長さ約9m、重さ600kgほどの鉄げた。これは4月7日、報道陣に公開された新潟市中央区の鳥屋野潟にある県スポーツ公園内に設置されている橋の架け替え作業です。この2つの橋はもともと木製で、1998年に公園内に設置されました。設置から約30年が経過し、老朽化が進んだこと