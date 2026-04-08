俳優の朝加真由美が、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。朝加真由美＝テレビ朝日提供NHK『ばけばけ』への出演が話題となった70歳の朝加。現在は長女で俳優・手塚真生と同居しているが、実は手塚は16歳で家出をし、その後10年間は別々に暮らしていたそう。ひさしぶりの愛娘との同居の日々を語る。朝加は18歳の時に、『オールスター家族対抗歌合戦』のアシスタントとして萩本