【モデルプレス＝2026/04/08】女優の波瑠と麻生久美子が主演を務める日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）が、8日にスタートする。【写真】波瑠、バーのママ役で雰囲気ガラリ◆波瑠＆麻生久美子主演「月夜行路 ―答えは名作の中に―」本作は、人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる笑って泣ける痛快文学ロードミステリー。仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないが