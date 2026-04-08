NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝112.95（+0.54+0.48%） トランプ米大統領がイランに対して現地時間の７日午後８時（日本時間８日午前９時）までにホルムズ海峡を開放しなければ、発電所や橋を攻撃すると警告するなか、鉄道や橋、空港、石油化学工場や電力網への攻撃が強まったことから緊迫感が強まった。トランプ米大統領は言葉だけでなく、軍事力をもってイランに合意を迫っている。テヘラン・タイムズによると