NY株式7日（NY時間16:29）（日本時間05:29） ダウ平均46584.46（-85.42-0.18%） S＆P5006616.85（+5.02+0.08%） ナスダック22017.85（+21.51+0.10%） CME日経平均先物53960（大証終比：+380+0.70%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅安の一方、ナスダックは横ばい。ダウ平均は４５５ドル安まで下落する場面も見られ、ＩＴ・ハイテク株も売りが強まったが、終盤に下げを戻す展開となっ