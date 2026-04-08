米国債利回り（NY時間16:39）（日本時間05:39） 米2年債 3.804（-0.044） 米10年債4.307（-0.024） 米30年債4.884（-0.003） 期待インフレ率2.363（0.000） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。トランプ大統領がイランに設定した期限が迫る中、本日も市場はイラン関連のニュースに振り回される１日となった。原油相場が一時１１７ドル台まで上昇する中、イン