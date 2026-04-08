本日もイラン関連のニュースに振り回される円安が目立つ＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、本日もイラン関連のニュースに振り回される１日となった。トランプ大統領が設定した期限が迫る中、米国がイランのカーグ島の軍事標的を空爆と伝わったほか、トランプ大統領の脅しも相変わらず続き、「１つの文明全体が今夜滅び、二度と戻ることはないだろう」と投稿。半面、それを受けてイラン側が米国との交