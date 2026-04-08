NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4684.70（0.000.00%） 金６月限は変わらず。時間外取引は、アジア時間の終盤に軟調に推移した後、欧州時間に入ると、地合いを引き締め、上昇に転じたが、イランとの停戦交渉の不透明感から上げ幅を削り、前日の終値水準でもみあった。日中取引では、序盤、リスク回避の動きから手じまい売りが先行し、５０ドル超の下落となる場面があった。売り一巡後はドルが対ユーロで下落