女であるがゆえになめられたり、理不尽に尊厳や自由や仕事を奪われたりする。この社会で女が生きるには武器が必要。それが法律だった。朝ドラの名作「虎に翼」（2024年）で、主人公の佐田寅子（ともこ）と共に、法曹界を目指した女たちの一人・山田よねを描いたスピンオフ「山田轟（とどろき）法律事務所」。【写真を見る】「よね」から激変！胸もとを大胆に魅せる「土居志央梨」よねを演じたのは土居志央梨。伊藤沙莉が演じ