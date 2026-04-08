年度区切りに続々元・天竺鼠の天竺川原が、3月末で吉本興業とのエージェント契約を終了して、独立を果たした。川原本人も手書きの文章で「新しい形のアートやお笑い、そして愛を持って唯一無二の作品を届けていきたいと考えています」と意気込みを表明していた。3月末は年度の区切りということもあって、彼以外にも三浦マイルド、ライセンスの藤原一裕が吉本興業から独立した。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「イ