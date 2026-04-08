海を渡り、メジャーの舞台でもその実力を遺憾なく発揮しているホワイトソックスの村上宗隆選手（26）。華麗なプレーの陰で、野球ファンの間において今改めて熱く語られているのが、彼をはじめとする「ヤクルト出身・現役選手」たちの圧倒的な美肌ぶりだ。＊＊＊【写真を見る】《レベチで肌つやつや》ネット民が絶賛する美肌の内山選手、長岡選手。ファンからは「そまひで」と呼ばれる仲良しコンビのいちゃいちゃ見て！先ごろ