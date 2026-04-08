「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉アザレア賞２着のアーレムアレス（牡、橋口）は、引き続き菱田とのコンビで京都新聞杯（５月９日・京都、芝２２００メートル）へ向かう。「乗り方もレース運びも良かった。ただ坂で失速したので、今回は京都で」と橋口師。１勝クラス−昇竜Ｓを連勝中のスマートジュリアス（