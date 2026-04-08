注目度は上がり続けているが、日本ではなかなか手にする機会がない折りたたみスマートフォン。本稿では、すでに海外で先行発売され、日本登場が待ち遠しい『Find N6』を一足早くレビューしよう。 （関連：【画像】『Find N6』ではウィンドウ表示を最大4つまで起動できる） 閉じた状態の『Find N6』の大きさは、普通のスマートフォンと変わらない。厳密には、ディスプレイは6.62インチで解像度は2616 x 114