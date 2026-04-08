4月8日よりフジテレビ系で放送がスタートするディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の第1話と第2話のゲストとして、森口瑤子、厚切りジェイソン、ゆうたろう、遠藤雄弥、山田キヌヲの出演が発表された。 参考：『LOVED ONE』新ビジュアル＆本予告公開ディーン・フジオカ、瀧内公美らの密着レポも 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み