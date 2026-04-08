節税しながら、憧れの最新特急で名門ホテルへ――。栃木県日光市は、東武鉄道のフラッグシップ特急「スペーシアX」の特急券付乗車券と、日本最古のリゾートをルーツに持つ「鬼怒川金谷ホテル」の宿泊を組み合わせた、究極の体験型ふるさと納税返礼品の提供を開始しました。寄附額が7年連続で過去最高を更新する勢いの日光市が、東武トップツアーズとタッグを組んで実現した今回の企画。単なる宿泊券ではなく人気の「スペーシアX」