「時間が足りない」と感じるとき、多くの人は努力を増やそうとする。しかし、タスクをすべて自分で抱え込もうとする発想こそが、生産性を下げているのかもしれない。ビジネスパーソンたちの相談に何度も向き合ってきた筆者が、具体例とともに解説する。※本稿は、臨床心理士、公認心理師の中島美鈴『会社でいちいち傷つかない 認知行動療法が教える、心を守り成果を出すための考え方と行動』（日経BP）の一部を抜粋・編集したもの