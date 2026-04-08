＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「キーワードで読み解く！注目21業界『最新トレンド』」の拡大版です。就職活動で大切な業界研究は難しいことではない。自分の将来を考える「地図づくり」のようなものだ。業界環境を知り、社会の仕組みを理解することが、納得のいく就職への第一歩になる。第5回は外食業界を取り上げる。（Diamond WEEKLY事業部 編集チーム）都市進出、業態拡張進む「攻めの
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- 10. 消費税0はどこへ?高市氏に焦りか
- 1. 「日本助けてくれなかった」不満
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- 3. トランプ氏 精神衛生状態を懸念
- 4. トランプ氏に投票「後悔」顕著に
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- 7. 「文明滅びるだろう」と再度圧力
- 8. 実は先進国家「イラン」驚きの姿
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