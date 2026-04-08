現地時間４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルンとレアル・マドリーが後者のホームで激突した。伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは立ち上がりから押し込むと、９分にCBのウパメカノにビッグチャンスが訪れたが、これはミートできずに逃す。28分にも、敵のビルドアップのミスを突いてニャブリが決定的なシュートを放つも、相手GKルニンにブロックされる。