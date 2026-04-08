8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比460円高の5万4040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては610.44円高。出来高は1万6903枚だった。 TOPIX先物期近は3689.5ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比35.48ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54040+460 16903 日経22