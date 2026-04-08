「阪神牝馬Ｓ・Ｇ２」（１１日、阪神）前走の東京新聞杯では、強い男馬相手に２着と力を見せたラヴァンダ。中村師は「攻め馬は、いつも通り動いています。変わりなくきています」と淡々と語る。２走前のマイルＣＳ１６着の敗因については「京都の下り坂で、外に振られたのが痛かった」と分析。３勝クラスを勝ち、昨年３着の舞台に変わるのは好材料だ。Ｇ１馬３頭がひしめくが「ヴィクトリアＭに行く上で、このメンバー相手に