今週末の福島開催を前にデビュー４年目の河原田菜々騎手（２１）＝栗東・渡辺＝が美浦滞在を始めた。競馬学校時代の厩舎実習以来の美浦。当時の受け入れ先だった青木厩舎を拠点に初日となる７日は、本間厩舎所属馬などの調教に騎乗した。「（渡辺）先生もいいよと言ってくれましたし、夏は北海道に行こうと思っているので、きっかけができれば」と関東での人脈づくりを意識。福島開催中は美浦滞在の予定。