◇パ・リーグソフトバンク6―8西武（2026年4月7日みずほペイペイD）ソフトバンクの新加入の台湾出身右腕・徐若熙（シュー・ルオシー）が8日の西武戦で連勝を目指す。デビュー戦となった1日の楽天戦は6回を3安打無失点に抑えた。本拠地での初マウンドへ「前回同様いい感覚で自分のピッチングができるようにすることが一番です。とにかくチームを勝ちにつなげられるように頑張ります」とコメントした。