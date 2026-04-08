「ニュージーランドＴ・Ｇ２」（１１日、中山）３歳マイル界の新星誕生へ。ロデオドライブは中山マイルでデビューから負けなしの２連勝中。辻師は「子どもっぽい面を残しているが、それが悪い方向にでなければ。能力はあるんでしょうね。危うさはあるが、レースでは我慢して走ってくれる」と素質を高く評価する。中間は短期放牧を挟んで順調。「前走で仕上げているので、求め過ぎないようにやってきました」と、昨年（イミグ