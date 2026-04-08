Uniiique（ユニーク）に所属するモデルの瀬川陽菜乃（18）は「ABEMA」の恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」に5度参加するなど、Z世代を中心に人気を集めている。今春に高校生から社会人に巣立った瀬川の魅力と将来への思いを紹介する。希望に満ちあふれている。瀬川はこの春、高校を巣立った。仕事との両立に追われた3年間を終えて「一気に大人の世界に行く感じですね」と期待を膨らませている。子供の頃から