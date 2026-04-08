◇パ・リーグソフトバンク6―8西武（2026年4月7日みずほペイペイD）ソフトバンクのドラフト3位・鈴木豪が9回にプロ初登板し、1回無失点と堂々の投球だった。「ブルペンでも球の調子が良かったのでまずは先頭を斬ろうと思ったが、（ランナーを）出してしまった。そこで栗原さんが声をかけてくれて落ち着くことができた」5―8の9回、先頭の源田に四球を与えたが、一塁・栗原から「もっとガンガンいけよ」と助言を受けて